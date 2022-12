Eugenio Finardi, le due mogli di nome Patrizia e quando fu salvato dall'infarto grazie all'iPhone

12 dicembre 2022 a

Eugenio Finardi ospite di Oggi è un altro giorno (Rai1), nella puntata del 12 dicembre, un'occasione per raccontare i momenti cruciali della sua vita, personale e professionale. Il cantautore e polistrumentista ha compiuto 70 anni lo scorso luglio e da febbraio tornerà in tour con Euphonia dal titolo del suo ultimo album Euphonia Suite.

Finardi, milanese classe 1952, si è dedicato precocemente all'attività artistica incidendo il suo primo album all'età di 9 anni (un vinile per bambini dal titolo Palloncino rosso fuoco) sicuramente aiutato dal fatto che a casa sua si respirava musica: la madre, Eloise Dengenring, è stata una cantante lirica, mentre il padre, Enzo, un tecnico del suono. Ha poi iniziato a pubblicare dischi ininterratmante da metà degli anni Settanta dopo diverse esperienze musicali come chitarrista, batterista e autore. Nel 1976 ottenne il primo successo con l'album Sugo che, contenente due delle sue canzoni più famose, Musica ribelle e La radio, fu seguito dall'album Diesel del 1977 e che contiene altri brani divenuti famosi come Non è nel cuore, Diesel e Non diventare grande mai. Dalla collaborazione con la band Crisalide, nacque poi l'album del 1978 Blitz che conterrà, tra gli altri, Extraterrestre. Nel 1981 esce il brano Patrizia dedicato alla moglie, mentre un altro successo fu il brano Vil Coyote contenuto nell'album Il vento di Elora (1989). Più volte entrato in conflitto con il mercato discografico nelle varie epoche, numerose anche le collaborazioni (Fratelli La Bionda, Fabio Concato, Claudio Baglioni, Elio e Le storie tese) mentre sono tre le partecipazioni al Festival di Sanremo: Vorrei svegliarti (1985), Amami Lara (1999) e E tu lo chiami Dio (2012).

Già sposato con Patrizia, a cui ha dedicato l'omonimo e celebre brano del 1981 pubblicato nell'album Finardi, ha avuto da lei il figlio Emanuele e la figlia Elettra, nata con la sindrome di Down (a lei il cantautore ha dedicato i brani Le Ragazze di Osaka e Amore diverso, entrambi nell'album Dal blu). Successivamente, dopo una crisi matrimoniale, si è separato e da un'altra compagna - anche lei di nome Patrizia - ha avuto nel 1999 la terza figlia Francesca. Lo scorso anno Finardi ha raccontato sui social di una brutta avventura a lieto fine, risoltasi bene anche grazie alla tecnologia: "Ero a Linate in coda per l’imbarco del volo per Brindisi, quando, improvvisamente, il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa a girare. Il mio iPhone segnalava una fibrillazione atriale. Mi hanno portato in affanno al Centro Medico dell’aeroporto e poi in ambulanza al Centro Cardiologico Monzino, dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese. La cardioversione farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto" ha svelato.

