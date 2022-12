Grande Fratello Vip, due nuovi concorrenti più Ginevra Lamborghini nella casa: stasera in tv 12 dicembre su Canale5

12 dicembre 2022 a

Un'altra puntata del Grande Fratello Vip 7 stasera in tv su Canale5 (dalle ore 21,40). Il reality in onda sull'ammiraglia delle reti Mediaset - con Alfonso Signorini alla conduzione - vivrà un appuntamento che si annuncia carico di sorprese tra nuovi concorrenti, ospiti, le consuete polemiche e nominations.

Nella diretta di oggi sono attesi nella casa più spiata d'Italia due dei quattro nuovi concorrenti il cui ingresso è previsto prima di Natale. Si tratta del cantante Riccardo Fogli (75 anni), anche ex dei Pooh, e Milena Miconi (50), ex modella e volto del Bagaglino, ora attrice dedicatasi maggiormente al teatro. Con loro entrerà anche Ginevra Lamborghini (30): il suo sarà però un ingresso a tempo, sette giorni, per portare un po' di brio dentro la casa considerato il particolare legame con uno dei maggiori protagonisti, Antonino Spinalbese. Lamborghini era stata squalificata da questa edizione del GF Vip, a inizio ottobre, poche settimane dopo l'inizio del reality, per il suo comportamento (aveva detto che Marco Bellavia "meritava di essere bullizzato").

Nella puntata odierna spazio poi alle dinamiche degli ultimi giorni, tra cui la crescente tensione tra Antonino e Alberto De Pisis. Spazio anche ai guai di salute di Sarah Altobello che in piena notte ha accusato un malore. L'attrice è stata protagonista recentemente di un bacio con Attilio Romita che ha scatenato l'ira, fuori dalla casa, della moglie del giornalista. Attenzione poi a una possibile eliminazione, in nomination ci sono proprio Romita con Charlie Gnochi: il telefoto potrebbe essere eliminatorio.

