Un Natale al Sud, stasera domenica 11 dicembre su Canale 5. La trama

11 dicembre 2022 a

a

a

Un Natale al Sud. E' un classico del periodo natalizio il film in programma stasera in tv, domenica 11 dicembre, su Canale 5, inizio alle ore 21.50. Commedia italiana realizzata nel 2016, vede alla regia Federico Marsicano. Nel cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo e Paolo Conticini. Diamo uno sguardo alla trama. Il carabiniere milanese Peppino Colombo e il fioraio napoletano Ambrogio Esposito, con le mogli, Bianca e Celeste, trascorrono il Natale nella stessa località turistica. Scoprono che i figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due ragazze che hanno conosciuto grazie a un sito di incontri ma che non hanno mai visto di persona. Quando rientrano a casa, iscrivono i ragazzi alla festa organizzata del sito, facendo in modo che a partecipare siano anche le ragazze. Le mogli convincono i mariti a seguirli, anche se hanno in mente idee particolari. Le coppie metteranno in crisi non solo le storie dei ragazzi, ma anche le loro.

Natale e Quale, show all'insegna della solidarietà e delle feste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.