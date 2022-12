Non è l'Arena, stasera in tv domenica 11 dicembre. Gli ospiti e le anticipazioni

11 dicembre 2022 a

Non è l'Arena: stasera in tv, domenica 11 dicembre, ultimo appuntamento dell'anno del talk show condotto da Massimo Giletti su La7. Inizio alle ore 21.15 per una puntata che s annuncia particolarmente intensa. In primo piano il Reddito di cittadinanza. La linea del governo Meloni e la scelta dell'abolizioni dal primo gennaio 2024, stanno scatenando malumori sociali e non solo. Il sussidio di disoccupazione sarà sostituito da altre misure? Come faranno i cittadini che si troveranno senza entrate e non saranno riusciti a trovare un lavoro? Giletti ne parlerà con Leopoldo Mastelloni, Lino Romano, Giovanni Donzelli, Michele Gubitosa e Gianluigi Cimmino. Naturalmente non si parlerà soltanto del Rdc. Prosegue l'inchiesta sul caso Soumahoro. La vicenda ha aperto numerosi interrogativi e continuano a emergere nuovi particolari. Diranno la loro Luca Telese, Gianluigi Paragone, Sandra Amurri, Iuri Maria Prado e Geneviève Makaping.

