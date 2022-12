Massimiliano Pani, chi è il figlio di Mina: due matrimoni, la sua carriera nella musica

11 dicembre 2022 a

Massimiliano Pani ospite di Che tempo che fa, il programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Il produttore musicale, compositore e arrangiatore, 59 anni, è figlio di Mina e dell’attore Corrado Pani. Con genitori simili non poteva che avere una particolare sensibilità artistica e lavorare nel mondo dello spettacolo tra musica e televisione.

Pani ha esordito nel mondo della musica da giovanissimo, come autore con Valentino Alfano di due brani, Sensazioni e Il vento, inclusi nell’album di Mina dal nome Attila, risalente al 1979. Formatosi come musicista con Mario Robbiani e Celso Valli, comincia dall’album successivo a collaborare stabilmente con la madre anche come strumentista, alle tastiere, e come arrangiatore. Si è occupato, in veste di produttore, compositore e arrangiatore di dischi, di vari generi musicali, confermandosi versatile musicista da studio. Ha arrangiato per artisti italiani e stranieri ed è compositore e autore di canzoni di successo in Italia, Spagna e Francia. In qualità di compositore di colonne sonore lavora con Mediaset, RAI, Medusa e Aran Endemol, per le quali scrive e produce musiche originali per film, fiction e sceneggiati tv. Ha composto e prodotto musica anche per spot pubblicitari. In tv ha fatto parte della giuria di Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici, e nel 2016 del Festival di Sanremo.

Pani vive e lavora a Lugano. Si è sposato due volte: la prima con Ulrike Fellrath, dalla quale ha avuto il primogenito Axel, nato nel 1986; la seconda con Milena Martelli, dalla quale ha avuto il secondogenito Edoardo, nato nel 2004. Pochi anni fa è diventato nonno di Alma, primogenita di Axel.

