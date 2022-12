Zona Bianca stasera i tv domenica 11 dicembre. Ospiti e anticipazioni

11 dicembre 2022 a

Zona Bianca stasera in tv, domenica 11 dicembre, su Rete 4. Inizio alle ore 21.20 per il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Stasera in studio sarà ospite Antonio Tajani, ministro degli esteri e vicepremier del governo guidato da Giorgia Meloni. Numerosi i temi che verranno affrontati nella lunga intervista al ministro, a partire da quello dell'immigrazione. Ma si parlerà anche dei rapporti con gli altri Paesi, della crisi internazionale, dei problemi economici e della manovra. Nel corso della puntata di stasera previsti dibattiti anchesui diritti civili, sul Reddito di cittadinanza e sulla sicurezza. Ovviamente Antonio Tajani non sarà l'unico ospite in studio.

Video su questo argomento Tajani: riserve da Fi su Mes, riforma poco europeista TMNews

