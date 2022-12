Che tempo che fa, stasera domenica 11 dicembre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

11 dicembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 11 dicembre, su Rai 3 consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa, il programma di attualità condotto da Fabio Fazio che si avvale della collaborazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. In studio anche Roberto Burioni, docente ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; e Alberto Villani, direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ospite del programma la deputata Elly Schlein, a pochi giorni dall’annuncio della sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico. In trasmissione anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, protagonisti del nuovo film “Tre di troppo”, nelle sale a Capodanno, di cui De Luigi è anche regista e co-sceneggiatore; Teo Teocoli e il produttore musicale, compositore e arrangiatore Massimiliano Pani. Oltre a loro, Paolo Mieli; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire, Nello Scavo; e Michele Serra. A chiudere la puntata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Cristina D’Avena, con un medley di alcuni dei suoi grandi successi, nel quarantesimo anniversario di carriera; Vincenzo Salemme, dal 13 dicembre al Teatro Manzoni di Milano con il suo show “Napoletano? E famme ‘na pizza”; Stefano De Martino, in tv con la seconda edizione di Bar Stella su Rai2; il giovane tuffatore Matteo Santoro, vincitore di 3 Medaglie d’Oro agli ultimi Mondiali giovanili di Montréal; Simona Ventura; Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

