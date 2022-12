Francesca Cipriani, chi è il marito e le operazioni al seno: "Ho un'ottava"

11 dicembre 2022 a

Nello studio di Verissimo, oggi 11 dicembre, ospiti Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi (noto imprenditore edile dei vip) per raccontare l’emozione del loro matrimonio. Che ha fatto discutere per le numerose assenze che si sono registrate. A iniziare da Alfonso Signorini che avrebbe dovuto essere uno dei testimoni. Hanno dato buca anche alcuni degli ex gieffini con cui Cipriani aveva stretto rapporti di amicizia all'interno della casa del GF Vip: Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto cantare l'Ave Maria, e Miriana Trevisan. Per fortuna non è mancato Giucas Casella che ha sostituito Signorini nella celebrazione.

"Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas Casella all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post Grande Fratello Vip e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui" ha spiegato Cipriani.

Ma chi è Cipriani? Originaria di Popoli, provincia di Pescara, 38 anni, è entrata nel mondo della televisione partecipando nel 2006 alla sesta edizione del reality Grande Fratello (partecipazione replicata nelle versione per Vip nel 2021). Ha poi partecipato a due edizioni diverse del format La pupa e il secchione (2010 e 2020), al reality L'isola dei famosi classificandosi quarta (2019), ha fatto parte di diverse edizioni di Colorado ed è spesso ospite di trasmissioni Mediaset. Deve molto della sua notorietà al suo seno, esplosivo, per il quale è ricorsa alla chirurgia più volte e in riferimento all'ultima operazione ha spiegato che "mi sono dovuta operare per togliere due cisti. Poi già che c'ero, visto che erano passati 10 anni, ho cambiato le protesi. Non ho fatto una nona, mi sono fermata all'ottava".

