Gabriella Labate, la malattia dopo l'incidente e il lungo ricovero in clinica: fu un caso di malsanità. Il matrimonio con Raf

Gabriella Labate ospite di Verissimo nella puntata di oggi, 11 dicembre 2022. A Silvia Toffanin racconterà la sua carriera che l'ha vista per anni soubrette de Il Bagaglino ma anche showgirl in altri programmi come Scherzi a parte e Stasera mi butto. In precedenza da modella ha posato nuda per le riviste Excelsior, Playboy e Playmen. Da attrice invece ha avuto una parte in S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa. Negli ultimi anni si è dedicata all'Angel's Gate Studio scuola di danza e ha curato la parte artistica dei lavori del marito, il cantante Raf.

La relazione tra Labate e Raf, nata sotto i riflettori, è proseguita lontano dalla mondanità. Per i 20 anni di matrimonio, nel 2016, secondo quanto riferisce Vanity Fair si sono regalati una luna di miele alle Maldive. Il cantante infatti, così come raccontò Gabriella Labate, le ha chiesto di sposarla mentre si trovavano in Giamaica per registrare il video de Il Battito Animale. “Hai tre secondi per rispondermi”, così il cantante la spiazzò. La donna ha subito accettato la proposta di matrimonio. Raf e Gabriella hanno due figli: Bianca e Samuele.

La coppia negli anni scorsi ha dovuto superare anche un momento duro legato a un caso di malasanità della quale è stata vittima Labate. La donna dopo un incidente decise di sottoporsi a un intervento a una spalla. Qualcosa però non era andato come doveva e infatti ci fu un errore fatto dalla anestesista durante l’operazione, che per sbaglio le aveva forato un polmone. Il problema fu risolto molto tempo dopo e dopo un altro lungo ricovero in una clinica. Un fatto che la moglie di Raf denunciò anche in televisione.

