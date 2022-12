Chanel Dilecta, chi è la concorrente italiana dello Junior Eurovision Song Contest. Figlia d'arte, la mamma cantante lirica

11 dicembre 2022 a

Oggi pomeriggio, domenica 11 dicembre, su Rai1 ancora una volta Domenica In dovrà finire anticipatamente ma non per lasciare spazio ai Mondiali di calcio come capitato nelle ultime due occasioni ma per dare la linea allo Junior Eurovision Song Contest, si tratta della ventesima edizione e si svolge in Armenia, che prevede la partecipazione di 16 Paesi; per l'Italia in gara la giovane cantante Chanel Dilecta con il brano Bla bla bla (musica di Marco Iardella e testo di Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore, edito da Rai Com Edizioni Musicali). Alla conduzione della diretta italiana ci saranno Francesca Fialdini con Mario Acampa.

Ma chi è Chanel Dilecta? All'anagrafe Chanel Dilecta Apolloni, vive a Thiene in provincia di Vicenza e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Adora la musica, il canto e il ballo, passioni che ha ereditato dai suoi genitori. Sua madre è una cantante lirica (Alisa Zinovjeva, soprano di lungo corso nata in Lettonia, pianista e docente di canto). Nel tempo libero si diverte anche a disegnare gioielli, cucinare, risolvere cubi di Rubik e giocare con il suo cane. La sua passione per la musica parte da lontano: a quattro anni ha iniziato a studiare canto, danza classica e moderna e pianoforte.

Il brano è edito da Rai Com Edizioni Musicali. Rai Kids si è occupata della scelta della giovane interprete e del brano, della registrazione della canzone e realizzazione del videoclip. Porta un messaggio molto chiaro sui temi della pace, della crisi climatica, dell’inclusione e del rispetto.

