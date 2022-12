Gigliola Cinquetti, chi è il marito e il matrimonio segreto: "Con lui ho girato il mondo". I suoi successi da record a Sanremo

11 dicembre 2022 a

A Verissimo, oggi 11 dicembre, spazio al racconto di Gigliola Cinquetti, l’interprete di Non ho l’età che ripercorrerà la sua vita tra privato e carriera intervistata da Silvia Toffanin. Tra pochi giorni, il 20 dicembre, l'iconica cantante compirà 75 anni. Si tratta di una delle artiste italiane della musica di maggior successo nel mondo: ha inciso i suoi singoli in otto lingue diverse e sono stati pubblicati in 120 paesi (in "Brasile ero famosa come Audrey Hepburn").

Cinquetti si trova nel ristrettissimo gruppo di cantanti capace di fare classifica nel Regno Unito. Ha vinto per due volte il Festival di Sanremo con Non ho l’età (1964), brano che vendette nel mondo oltre 4 milioni di copie e con cui si aggiudicò anche l’Eurovision Song Contest, e con Dio, come ti amo (1966). Ha interpretato il ruolo di Zanze nello sceneggiato televisivo Le mie prigioni, diretto da Sandro Bolchi sulla vita di Silvio Pellico. Nel 1985 tornò a Sanremo con Chiamalo amore classificandosi terza. Poi la carriera da conduttrice (iniziò a Telemontecarlo).

Cinquetti è sposata con il giornalista Luciano Teodori. Un matrimonio rimasto per diverso tempo segreto: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento". ha svelato. Al matrimonio c'erano infatti pochissimi invitati, solo alcuni parenti e amici stretti. La coppia ha due figli, Giovanni e Costantino. "Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. Ero consapevole di quello che faceva mia madre, vedevo che le chiedevano gli autografi, ma ho imparato a conviverci presto e siamo sempre stati protetti da questo e dal mondo dello spettacolo. C'è sempre stata la ricerca della normalità" ha raccontato Giovanni. "Con mio marito abbiamo girato l’Italia, abbiamo fatto tanti viaggi all’estero per far vedere il mondo ai bambini. Il successo è stato un mezzo, non un fine" ha rivelato in una recente intervista.

