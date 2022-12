Shel Shapiro, la tragedia della moglie e una carriera da 5 milioni di dischi venduti

11 dicembre 2022 a

Ospite della puntata odierna, oggi 11 dicembre, di Domenica In sarà Shel Shapiro. Il cantante inglese, naturalizzato italiano, sarà negli studi Fabrizio Frizzi di Roma canterà il brano Troppa realtà.

Nato da una famiglia ebraica di origini russe, il debutto in Italia è datato 1963 col suo gruppo, gli Shel Carson Combo, che in seguito cambierà nome in The Rokes e raggiungerà il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi e contendendo all'Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Ma il gruppo nel 1970 si scioglie e così Shapiro inizia la sua carriera da solista e da autore e produttore per tantissimi artisti di successo nazionale e internazionale, tra cui Patty Pravo, Mia Martini, Dory Ghezzi, Mina, Ornella Vanoni, i Dik Dik, Gianni Morandi, Rino Gaetano e tanti altri ancora.

Lato vita privata, era sposato con l'ex fotomodella e miss Cinema 1962 Maria Lina Carreri. I due erano convolati a nozze nel 1969, ma la donna si suicidò nel 1992, chiudendosi nella propria auto nel garage di casa e togliendosi la vita con il gas emesso dal tubo di scarico. Dal loro matrimonio è nata la figlia Malindi Michelle, che fu di grande aiuto nel superare il terribile momento vissuto dal padre dopo la morte della moglie. Infatti, è solo grazie al suo amore e a quello degli amici che Shapiro riuscì a guardare avanti e a lasciarsi alle spalle la tragedia che l'aveva colpito qualche anno prima.

