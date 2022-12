Fabrizio Moro, chi è l'ex moglie e la paranoia delle case: "Ne ho cambiate quattro in sei anni"

11 dicembre 2022 a

Oggi, 11 dicembre, a Domenica In ci sarà anche Fabrizio Moro. Il cantante sarà dunque uno degli ospiti del programma di Rai1 condotto da Mara Venier e in onda alle 14 e presenterà, esibendosi, il nuovo singolo Senza di te.

Moro (nome d'arte di Fabrizio Mobrici), 47 anni, è cresciuto nel quartiere di San Basilio. Studia all’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini e poi passa alla musica, iniziando a esibirsi nei locali romani con la chitarra, strumento che ha imparato a suonare da autodidatta. L'amore per la musica lo porta sette volte sul palco di Sanremo, comprese le partecipazioni nella categoria Giovani e quelle da autore. Ha vinto nel 2007 con Pensa e nel 2017 con Non mi avete fatto niente, in coppia con Ermal Meta. Nel 2022 è tornato in gara a Sanremo con il brano Sei tu. Nel frattempo però non ha lasciato andare l'amore per il cinema, e ora arriva quindi l’esordio alla regia con il film Ghiaccio, ambientato nella Roma del 1999. Con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fabrizio Moro porta sul grande schermo la storia di Giorgio, un ragazzo che vive insieme alla madre nella periferia di Roma e sogna di diventare un campione di boxe. Tra le musiche del film non poteva mancare proprio Sei tu, brano portato in gara al Festival di Sanremo.

Lato vita privata, è stato legato per tanti anni a Giada Domenicone "unica relazione della mia vita, perché io amo la musica". I due hanno avuto due figli (Libero e Anita) ma non hanno mai voluto sposarsi e si sono lasciati nel 2019. Curiosa una rivelazione rilasciata in una recente intervista: "Per le case sono finito in analisi. Ne ho cambiate quattro in sei anni. Vorrei restare ma ci sono cose che mi mandano in paranoia. A Formello ho scoperto che sopra il mio tetto volavano gli aerei per Fiumicino. Un’altra volta avevo un vicino strano che rompeva quando suonavo”.

