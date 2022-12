Drusilla Foer, chi è Gianluca Gori che la porta ogni volta in scena: età e biografia di fantasia

11 dicembre 2022 a

Drusilla Foer ospite di Domenica In per presentare la seconda edizione di Drusilla -l'Almanacco del giorno dopo che partirà domani e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19,50 su Rai2.

Ma chi è Drusilla? L'attrice, scrittrice e anche cantante sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista professionale dopo l'esperienza al Festival di Sanremo quando ha affianco per una serata Amadeus nell'ultima edizione. Ha poi condotto con Carlo Conti i recenti David di Donatello. Drusilla è un personaggio portato in scena dall'attore e fotografo Gianluca Gori, toscano, 55 anni, nato a Firenze. Drusilla, invece, nella sua biografia di fantasia, è nata a Siena da una famiglia benestante ed è cresciuta a Cuba dove la famiglia stessa si trasferì "perché babbo mio era diplomatico. La stampa - scrive sul suo sito - adora definirmi una nobildonna. Non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi. A causa della mia irrequietezza ho vissuto a Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid, Viareggio e New York. Nella grande mela aprii un negozio di usato, il Second Hand Dru, che divenne in poco tempo un punto di ritrovo di artisti, pensatori, rock star e persone semplicemente speciali. Sono tornata in Italia da dieci anni e adesso abito a Firenze. Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo. Che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza".

In passato ha recitato nel film di Ferzan Ozpetek Magnifica Presenza, ma è conosciuta al pubblico del web per le sue assurde ed esilaranti telefonate con la domestica Ornella. Oltre al successo sul web, è stata giudice a Strafactor, lo speciale di X Factor, ha preso parte al Maurizio Costanzo Show ed è stata ospite nel salotto di CR-La Repubblica delle Donne di Chiambretti. Nel corso di un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, l’eclettico attore Gori ha spiegato di aver voluto dar vita a Drusilla Foer come suo alter ego, rivelando di voler “dar voce al suo lato interiore molto chiaro e libero: era poi talmente in gamba che ho pensato che tutti dovessero conoscerla e l’ho fatta approdare sui social come YouTube e Facebook”. Dal punto di vista del suo lato vita privata, Drusilla Foer ha raccontato di essere stata sposata con un uomo del Texas che poi ha tradito. Successivamente è stata sposata con un discendente della famiglia Dufur, Hervé Foer, attualmente deceduto. Anche in questo caso, ovviamente, solo fantasia e teatralità.

