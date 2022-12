Andrea Bocelli, come è diventato cieco: la malattia e la pallonata. Chi sono i figli e i due matrimoni

11 dicembre 2022 a

Domenica In torna - oggi 11 dicembre - nella sua versione integrale e regala un ampio spazio ad Andrea Bocelli, in studio con i figli Matteo e Virginia per presentare il nuovo album di Natale A Family Christmas, contenente alcuni classici di come Feliz Navidad, Happy Xmas (War is over) e Buon Natale oltre al singolo "Il giorno più speciale".

Andrea Bocelli è uno dei tenori più famosi al mondo. Classe 1958 (nato a Lajatico il 22 settembre), nel corso della sua carriera ha duettato con alcune delle celebrità più amate dal pubblico e grazie alla sua voce ha incantato milioni di fan. Secondo una recente stima fatta da Celebrity Net Worth, il patrimonio di Bocelli sarebbe di circa 40 milioni di dollari. La madre ha avuto una gravidanza complicata, per questo Bocelli è ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito. All’età di 12 anni ha perso completamente la vista per colpa di una pallonata sugli occhi.

Il figlio Matteo, nato nel 1997 è il secondogenito del cantante nato dal primo matrimonio del tenore con Enrica Cenzatti (la coppia ha divorziato nel 2002). Ha due fratelli: Amos Bocelli, che ha 23 anni ed è un ingegnere e Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti. Matteo sembra essere attualmente single, ma è stato tempo fa fotografato al mare in compagnia di una bellissima ragazza, Miss Italia 2019 Carolina Stramare: il ragazzo tuttavia avrebbe confidato che si tratta solo di amicizia. In passato tra le sue frequentazioni ci sono quelle di alcune star internazionali come Katy Perry e Bella Hadid, con la quale si pensava avesse avuto una relazione qualche tempo fa. "La conosco da quando siamo bambini. Perché lei è la figlia dell’ex moglie di David Foster che è il produttore di mio padre”, ha spiegato in una vecchia intervista. Anche Virginia ha intenzione di seguire le orme del padre e di diventare una cantante lirica di grande successo: infatti già suona il pianoforte con grande abilità e già da qualche tempo si è dedicata al canto.

