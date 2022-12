Achille Lauro, chi è la fidanzata. L'infanzia difficile e la svolta con Sanremo

11 dicembre 2022 a

Achille Lauro torna in tv ospite di Amici di Maria De Filippi. Nell'appuntamento domenicale il cantante romano non farà il giudice esterno come capitato in altre occasioni ma si esibirà live con il suo nuovo singolo Che sarà, brano che sta riscuotendo un grande successo in rotazione radiofonica. Il cantante ha anche annunciato un apprezzabile progetto nelle scuole che partirà da Milano proprio la prossima settimana.

Super puntata di Amici,: ospite Achille Lauro, Emma e Garrison tra i giudici. Ludovica eliminata

Ma chi è Achille Lauro? Nato a Roma, 32 anni, si è avvicinato alla musica grazie al fratello. Lauro De Marinis, così all'anagrafe, Achille Lauro è cresciuto nella periferia romana. Non appena compiuti i 14 anni, i suoi genitori hanno lasciato lui e il fratello a Roma per potersi trasferire in un’altra città. “Entrai in contatto con famiglie criminali - ha rivelato qualche tempo fa - Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco”. Il campanello d’allarme che gli fece decidere di voler cambiare per sempre vita fu l’arresto (è stato per un paio di mesi in prigione). Quando la sua condanna è stata sospesa e lui è tornato libero e il musicista ha chiuso i ponti con il passato.

Come scritto sopra Achille Lauro si è appassionato a rap e punk rock e, grazie a suo fratello, è entrato a far parte del gruppo Quarto Blocco. Poi la carriera da solista, i successi e il boom grazie anche proprio al Festival di Sanremo. (ha portato nel 2019 Rolls Royce, nel 2020 Me ne frego e nel 2022 Domenica). Nel 2017 è stato a Pechino Express in coppia con Boss Doms, il suo produttore (erano i Compositori); furono eliminati a un passo dalla semifinale. "Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano" ha dichiarato, la sua metà si chiama Francesca e vivono la loro vita sentimentale in maniera blindatissima.

