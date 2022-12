Kledi Kadiu, la malattia del figlio: "Un calvario". Chi è la moglie Charlotte Lazzari

11 dicembre 2022 a

Kledi Kadiu torna in quella che è un po' un pezzo della sua casa artistica: la scuola di Amici, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Il ballerino e coreografo, diventato famoso a metà degli anni Novanta come primo ballerino di alcuni programmi noti di Mediaset come Buona Domenica, C'è posta per te, sarà giudice esterno della gara di ballo, per una puntata, di Amici.

Ma chi è Kledi? Originario di Tirana, in Albania (ma è naturalizzato italiano), ha 48 anni. Da giovanissimo è entrato all'Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992 e nello stesso anno è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Tirana. Ballerino professionista per undici stagioni di Amici di Maria De Filippi per altre quattro ne è stato insegnante. Per alcune puntate è stato anche conduttore a Striscia la notizia. Nel 2004 Kledi ha fondato a Roma la Kledi Dance, una scuola di danza. Ha scritto anche l'autobiografia Meglio di una favola.

Nella vita privata è sposato con Charlotte Lazzari, 30 anni, ballerina e insegnante di yoga, con la quale ha avuto due figli. Il secondogenito - che ha appena compiuto un anno - aveva fatto preoccupare i genitori essendo stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo che Charlotte aveva partorito. Successivamente il ballerino e l'insegnante di yoga hanno scoperto la malattia del figlio, l'encefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. "Un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Ma Gabriel è sopravvissuto" ha svelato sui sociale tempo fa Kledi che ha temporaneamente lasciato la tv per dedicarsi alla famiglia.

