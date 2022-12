Amici, domenica 11 dicembre su Canale5: ospite Achille Lauro, Emma e Garrison tra i giudici. Chi è l'eliminata di oggi

11 dicembre 2022 a

a

a

Consueto appuntamento della domenica, oggi 11 dicembre 2022, con Amici, la scuola più amata della tv. La puntata del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale5 dalle 14 alle 16, vedrà come ospite speciale Achille Lauro. Il cantante, dopo essere stato ospite in giuria, torna per esibirsi live con il suo nuovo singolo Che sarà. Spazio alla spiegazione del suo nuovo progetto che riguarda le scuole.

Antonino, dopo Amici "diventato un bersaglio. Non avere un orientamento sessuale accettato crea disturbo"

Spazio a tanti giudici esterni nella puntata di oggi. Un autentico pieno di ritorni considerate le presenza di Emma Marrone e Rebecca (giudici della gara di canto) più Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi (per la gara di ballo). Proprio sul fronte ballo sono i primi tre della classifica - Isobel, Gianmarco e Ramon - a giocarsi la possibilità di partecipare a un videoclip musicale internazionale. La maestra Celentano aveva proposto di mandare a casa l’ultima della classifica prima che venisse stilata, ma Rita è stata salvata dato che gli altri non erano d’accordo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventano genitori e annunciano il sesso del bebè in tv

Nella gara di canto i primi sono stati i tre talenti che stanno facendo innamorare il pubblico: Angelina ha cantato Voglia di vivere, Cricca ha cantato Se mi guardi così, Piccolo G ha cantato Acquario. I tre ragazzi hanno vinto la possibilità di essere prodotti da diversi nomi della musica italiana tra cui Boomdabash e Takagi e Ketra. Ad essere considerata è stata la classifica generale di tutte le prove di ballo, quindi Emanuel Lo ha dovuto salutare la sua allieva Ludovica che è risultata ultima nella graduatoria generale. La ragazza era stata più volte avvisata di essere a rischio e ha dovuto abbandonare Amici 2022 tra le lacrime dei compagni.

Lorella Boccia, la figlia Luce Althea ha compiuto un anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.