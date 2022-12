Linea Verde, oggi domenica in tv su Rai1: viaggio in Umbria nel Ternano, da Amelia alle Cascate delle Marmore

11 dicembre 2022 a

Stamani in tv, 11 dicembre 2022, consueto appuntamento della domenica su Rai1 con Linea Verde (dalle ore 12,20). Le antiche radici di Amelia, la spiritualità francescana, il rapporto con la natura e i percorsi per i Monti Martani al centro della puntata che racconta il Ternano. Seguendo il corso del fiume Nera dal paese di Scheggino al Lago di Piediluco fino alla Cascata delle Marmore. I corsi d’acqua hanno segnato la storia, permettendone lo sviluppo e donando prosperità a quest’ angolo dell’Umbria. Luoghi nati migliaia di anni fa in posizioni strategiche per la difesa e per il commercio come Amelia, e ricchi di fonti naturali come Acquasparta. Ora questi paesi esprimono un modello di vita in armonia con la natura e la cultura, ricchi di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche come l’olio extravergine d’oliva.

Beppe Convertini, accompagnato dallo storico dell’arte Costantino D’Orazio, va alla scoperta della città d’Amelia e la sua storia che risale alle popolazioni preromane. Peppone invece fa visita al Convento della S.S Annunziata. L’Umbria è la terra di San Francesco e il suo messaggio è ora più che mai attuale: Fra Andrea racconta come prendersi cura della nostra casa comune. La campagna intorno Amelia ne è un esempio, anche grazie agli agricoltori e agli allevatori che la curano e la custodiscono come quelli che incontra Beppe Convertini. Peppone ad Acquasparta si confronta con la figura di Federico Cesi, ma non può perdersi l’assaggio di prodotti come la ricotta e la pizza sotto lo foco. Francesco Gasparri va solitario lungo le vie che attraversano i Monti Martani fino a raggiungere il borgo abbandonato di Scoppio.

