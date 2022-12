Ginevra Lamborghini, chi è: perché rientra al Grande Fratello Vip. Spinalbese e la relazione con due ragazze

10 dicembre 2022 a

Ginevra Lamborghini torna nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ma non per una rapida visita, come l'altra volta quando si confrontò con Antonino Spinalbese, ma per starci come ospite per alcuni giorni. Sicuramente una settimana, poi chissà. La sorella maggiore di Elettra era una concorrente di questa edizione poi dopo poche settimane la squalifica, a furor di popolo, per il suo comportamento: aveva detto che Marco Bellavia "meritava di essere bullizzato").

Ma chi è la bella ereditiera? Bolognese, 30 anni, fa parte di una delle famiglie più ricche d'Italia: suo nonno ha infatti fondato la casa automobilistica Lamborghini, marchio noto in tutto il mondo perché i milionari fanno a gara per avere il modello più esclusivo. Ginevra ha un fratello (Ferruccio) e tre sorelle (Flaminia, Lucrezia e la famosissima Elettra). Proprio con Elettra ormai dal 2019 non ha più rapporti a causa di un litigio sul quale però c'è grande mistero (Ginevra tra l'altro non è stata neanche invitata al matrimonio della sorella).

Ginevra si occupa di musica e sui social è molto seguita per via delle sue cover di artisti di successo. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo su Spotify dal titolo Scorzese. Pochi mesi fa ha invece pubblicato un secondo singolo, Amami davvero. Non solo musica però: lavora infatti nella comunicazione del brand Lamborghini, soprattutto della parte lifestyle dell'azienda. Sentimentalmente nella casa aveva raccontato di avere conosciuto un ragazzo prima della partecipazione al reality dove però ha stretto qualcosa più di un'amicizia con Spinalbese. Ha anche rivelato di aver avuto relazioni con due ragazze.

