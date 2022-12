Ballando con le stelle, perché oggi sabato 10 dicembre non va in onda: quando ripescaggio e finale

10 dicembre 2022 a

Perché Ballando con le stelle, lo show del sabato sera ormai da diciassette anni appuntamento fisso su Rai1 tra l'autunno e l'inverno, stasera 10 dicembre 2022 non va in onda? Complice il Mondiale di calcio in corso di svolgimento in Qatar ed visibile in esclusiva solo sulla Rai1, il varietà condotto da Milly Carlucci ha dovuto lasciare spazio al quarto di finale tra Francia e Inghilterra. Già nelle scorse due puntate c'erano stati degli stravolgimenti al palinsesto Rai: in una occasione era andato in onda dopo le 22 e in un altro anticipato al venerdì ma sempre dopo le 22. Ora con il rischio di incappare in partite che potrebbero terminare ben oltre i classici 90' in caso di supplementari e rigori, è stato scelto di far slittare le ultime due puntate.

Ballando con le stelle infatti tornerà in onda sabato prossimo, 17 dicembre e poi andrà in onda venerdì 23 quando sarà proclamato il vincitore di questa edizione 2022. Si tratta delle puntate decisive, le due finali. Nella prossima puntata poi ci sarà anche il ripescaggio: una delle coppie eliminate nelle scorse puntate avrà l'opportunità di rientrare in gara e giocarsi poi il titolo con le altre coppie. In attesa del ripescaggio sono sei le coppie in corsa per la vittoria: Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

