Un giorno in pretura, il processo per l'uccisione di Paula Burci: non voleva più prostituirsi. Stanotte 10 dicembre su Rai3

10 dicembre 2022 a

a

a

Stanotte in tv un'altra puntata di Un giorno in pretura, storico programma in onda come sempre su Rai3 intorno a mezzanotte. Stavolta il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi si occuperà del processo per l'omicidio di Paula Burci. La giovane rumena fu carbonizzata perché voleva uscire dal giro della prostituzione.

Le parole, tra gli ospiti Landini, Pivetti e Carofiglio

Sono passati molti anni da quando sull'argine ferrarese del Po viene ritrovato il corpo semi carbonizzato di Burci, una diciannovenne rumena. La giovane si prostituiva per una connazionale, Gianina Pistroescu, e per il compagno di lei, Sergio Benazzo. I due, secondo gli inquirenti, avrebbero ucciso la ragazza insieme ad altri sfruttatori, perché lei non voleva più accettare le loro regole. E' una storia giudiziaria lunghissima, che ha attraversato due corti, prima a Ferrara e poi a Rovigo, per portare la luce su una triste vicenda di sfruttamento, quella ripercorsa dal programma della rete pubblica,

Grande Fratello Vip, rientra Ginevra Lamborghini ma rischia di non trovare Antonino Spinalbese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.