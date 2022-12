Le parole, stasera in tv 10 dicembre su Rai3: Landini, Pivetti e Carofiglio tra gli ospiti

10 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, sabato 10 dicembre, un'altra puntata di Le parole, il programma condotto da Massimo Gramellini con Roberto Vecchioni, in onda su Rai3 dalle ore 20,20. La trasmissione si apre con l'intervento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Gli altri ospiti che si sederanno sugli sgabelli del programma per un confronto sui fatti principali della settimana sono Veronica Pivetti, Gianrico Carofiglio e Federico Rampini.

Il viaggio attraverso l’Italia del programma, questa settimana, racconta la storia di Romina, operaia di Cassano d’Adda (Milano) che dopo tanti anni di lavoro con poco tempo libero a disposizione sta sperimentando con gioia la libertà della settimana corta voluta dalla sua azienda. Vecchioni poi proporrà la sua lezione sulla magia delle parole. A seguire, collegata da Parigi, Giovanna Botteri per una riflessione a partire dal Time che ha proclamato da poco persona dell'anno Zelensky. E ancora, il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani, che questa settimana partirà dalle immagini del Teatro Alla Scala, recentemente imbrattato dagli attivisti per il clima, per mostrare alcune opere d'arte danneggiate o rovinate. Questa settimana la rubrica “La classifica” di Saverio Raimondo è dedicata alle parole più cercate su Google nel 2022. In chiusura di puntata la Buonasera, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

