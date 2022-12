Grande Fratello Vip, stasera in tv 10 dicembre su Canale5: rientra Ginevra Lamborghini ma rischia di non trovare Antonino Spinalbese

10 dicembre 2022 a

Nuovo appuntamento stasera in tv, 10 dicembre 2022, con il Grande Fratello Vip 7 eccezionalmente di sabato (Canale5 dalle ore 21,40). Alfonso Signorini condurrà una puntata che si preannuncia come sempre ricca di emozioni, polemiche e novità. A partire dal conto alla rovescia per l'ingresso di nuovi quattro concorrenti secondo le ultime indiscrezioni.

Ma chi sono i vip attesi nella casa più spiata d'Italia? Si tratterebbe del cantante Riccardo Fogli, dell'attrice e showgirl Milena Miconi, di Davide Donadei (ex tronista di Uomini e Donne) e di Nicole Murgia (sorella del calciatore ex Lazio ora alla Spal) al centro di una polemica vip con Vittoria Deganello, ormai ex fidanzata del fratello. Dovrebbe entrare oggi invece Ginevra Lamborghini: l'ex concorrente era stata squalificata alcune settimane fa per il suo comportamento (aveva detto che Marco Bellavia "meritava di essere bullizzato"). Si tratta di un ingresso a tempo: dovrebbe stare una decina di giorni, chissà cosa succederà con Antonino Spinalbese considerato che entrambi hanno fatto capire e dichiarato la reciproca attrazione. Ma Spinalbase ci sarà nella casa? L’hair stylist ex di Belen ha confessato ai compagni di soffrire a causa di una cisti, tanto che avrebbe già ricevuto l’ok dalla produzione per lasciare la casa e sottoporsi a un’operazione lampo.

Dentro la casa intanto è tempo di preparativi natalizi. Stasera poi i vip per lo spazio dedicato al GF Show porteranno in scena uno spezzone del musical Sister Act. Nel corso delle prove, non sono mancate polemiche e discussioni. Antonino avrebbe voluto semplificare i passi per una migliore riuscita dell’esibizione ma Nikita si è opposta. Secondo lei bisogna eseguire la coreografia così come è stata richiesta. Anche Charlie non ha nascosto la difficoltà oggettiva di ricordare tutti i passi. Ma ha potuto contare sull'aiuto di Oriana e Giaele.

