Giulia De Lellis, la malattia dell'acne e chi è il fidanzato. Le altre relazioni e il successo sui social

10 dicembre 2022 a

a

a

Nel salotto di Verissimo, il rotocalco del pomeriggio del weekend di Canale5, anche l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis che si racconterà tra carriera e vita privata.

Santo Versace, in un libro racconta il fratello Gianni e la storia della sua famiglia

Tempo fa fu autrice di un lungo sfogo su Instagram rendendo partecipi i suoi oltre 5 milioni di follower del suo calvario con l'acne. Una serie di scatti pubblicati su Instagram in cui appare senza filtri, senza Photoshop. E proprio per questo si è raccontata a cuore aperto nella didascalia che accompagna le immagini: "La mia pelle si è ammalata di acne e ne ha viste davvero di tutti i colori, sfumature di rosso soprattutto, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili. Un anno fa circa è iniziato il mio calvario", ha scritto Giulia pubblicando alcuni scatti senza filtro.

Clarissa Burt, l'amore per Massimo Troisi: "Ci lasciammo perché in una relazione si sta in due non in duecento"

Giulia, 26 anni, originaria di Zagarolo, è diventata famosa anche grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Successivamente ha pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l'aiuto della scrittrice Stella Pulpo. Concorrente anche del Grande Fratello Vip 2, è ospite in diverse trasmissioni Mediaset. Dopo una lunga e tormentata relazione con Andrea Damante, per amore del quale si è trasferita a Verona, e altre successive storie d'amore con il cantante Irama (ex vincitore di “Amici”) e Andrea Iannone, nel 2021 De Lellis si è legata sentimentalmente a Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta.

Wilma De Angelis, dai successi a Sanremo ai libri di cucina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.