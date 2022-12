Wilma De Angelis, la misteriosa vita privata e una relazione nascosta: carriera e vita privata

10 dicembre 2022 a

a

a

Anche Wilma De Angelis - popolare cantante e poi attrice e conduttrice - ospite di Verissimo nella puntata di sabato 10 dicembre 2022. Ha raccontato retroscena della sua carriera ma anche della vita privata.

Santo Versace, in un libro racconta il fratello Gianni e la storia della sua famiglia

Ma chi è De Angelis? Classe 1930, ha compiuto 92 anni. Dopo aver studiato canto da giovanissima inizia in coppia con Maria Dattoli sotto il nome di Duo Vocale Vis. Poi nel 1956 vince a Boario Terme il titolo di "Reginetta del Jazz italiano" e la sua carriera da solista decolla. Ha anche un gran successo nei Paesi Bassi e nel 1959 partecipa al Festival di Sanremo interpretando il brano Nessuno, ripetuto da Betty Curtis, e Per tutta la vita, proposta anche da Jula de Palma. Nel 1960 risale sul palco dell'Ariston con il brano Quando vien la sera, piazzandosi al terzo posto assieme a Joe Sentieri e con anche Splende l'arcobaleno, ripetuta da Gloria Christian. Diventata ormai una beniamina del pubblico ha grande successo anche a Canzonissima. Nel 1961 a Sanremo presenta Patatina, pezzo poi diventato un evergreen. Negli anni Ottanta, grazie anche all'amicizia con Paolo Limiti, inizia il percorso televisivo come conduttrice, per diversi anni, di rubriche culinarie (La spesa di Wilma, A pranzo con Wilma, etc). Negli anni pubblica diversi libri di cucina ed è spesso ospite dei salotti tv e di vari programmi (Viva Napoli, I migliori anni, Domenica In, etc).

Clarissa Burt, l'amore per Massimo Troisi: "Ci lasciammo perché in una relazione si sta in due non in duecento"

Capitolo vita privata: Wilma non è mai stata sposata. Ha un compagno di dieci anni più giovane di lei (si chiama Gianni, “ognuno ha la propria casa, anche se pranziamo spesso insieme e spesso lui sta da me o io da lui”), ma non ha mai avuto figli. Come ha confessato lei stessa, in passato ha avuto una relazione con un pianista di Little Tony, durata circa un decennio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.