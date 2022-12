Clarissa Burt, chi è: l'amore per Francesco Nuti. Poi Massimo Troisi: "Ci lasciammo perché in una relazione si sta in due non in duecento"

10 dicembre 2022 a

A Verissimo, nella puntata di sabato 10 dicembre 2022, anche l’attrice ed ex modella Clarissa Burt, popolarissimi negli anni Ottanta e Novanta, che parla della sua carriera ma anche della vita privata.

Ma chi è Clarissa Burt? Americana, di Philadelphia, 63 anni, da modella si trasferisce in Italia nei primi anni Ottanta ("era il 1983, sapevo dire solo ciao e arrivederci. Vi restai per 22 anni") e divenne un volto celebre con la pubblicità di alcune grandi case di moda come Dior. Il balzo in tv e al cinema è una conseguenza. Debutta nel 1988 in Caruso Pascoski (di padre polacco), film diretto da Francesco Nuti, poi partecipa al programma tv di Raffaella Carrà Ricomincio da due e affianca Pippo Baudo nella conduzione di Un disco per l'estate. Al cinema è diretta due volte da Neri Parenti (Casa mia, casa mia... e Natale in India) e fa anche parte della produzione internazionale La storia infinita 2 (1990). Dopo una parentesi in politica (candidata alle europee con Alleanza Nazionale, ottenne 13mila preferenze ma non fu eletta), partecipò a due reality (La talpa e L'isola dei famosi). Attualmente fa parte della Fondazione Italia USA, presso cui è corrispondente proprio dagli States.

Pure sentimentalmente l'Italia ha avuto un ruolo nella vita dell'ex modella: due le storie importanti, la prima con l'attore e regista Francesco Nuti. Una storia durata un anno e mezzo e finita, stando ai gossip, perché dopo una festa a Roma, Francesco e Clarissa sono tornati a casa nella stessa auto con Massimo Troisi. Un passaggio galeotto. Infatti Burt fece poi coppia con Troisi per oltre tre anni ("era dolce, carino, affettuoso. Ma finì perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo" ha detto recentemente in una intervista al Corriere della Sera). Adesso Burt è tornata negli States e vive a Phoenix dove si occupa di un'azienda multimediale.

