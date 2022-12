Santo Versace, chi è: la morte del fratello Gianni, il racconto dell'omicidio a Miami in un libro

10 dicembre 2022 a

Per la prima volta a Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ospita Santo Versace, fratello dello famoso stilista e autore di un intenso libro dal titolo Fratelli. Una famiglia italiana (Rizzoli): qui racconta, tra le altre cose, dell’omicidio di Gianni Versace, ucciso a Miami il 15 luglio del 1997.

Santo Versace racconta Gianni e Donatella: fratelli di successo

Due fratelli diversi in tutto, ma uniti da un grande sogno: insieme hanno cambiato la storia della moda e, alla fine, la moda stessa. Venticinque anni dopo la morte di Gianni Versace a Miami è il fratello Santo Versace a raccontare la vita del geniale di stilista da un punto di vista privilegiato, quello del fratello maggiore. Dall'atelier di Reggio Calabria ai red carpet internazionali. Una storia straordinaria di talento, visione e successo interrotta all'apice, quando Gianni Versace aveva appena 50 anni. Il 2 dicembre 2022 ne avrebbe compiuti 76. "Volevo raccontare la storia dal mio punto di vista. Se incontrassi Gianni oggi gli direi: che stronzo che sei, perché sei andato a Miami?" spiega Santo Versace a Fanpage.it.

Antonio D'Amico, dall'amore con Gianni Versace fino alla terribile morte ai dissapori con Donatella e Santo

Ma come è morto Gianni Versace? La mattina del 15 luglio 1997 lo stilista, 51 anni, venne assassinato con due colpi di pistola sugli scalini della propria abitazione a Miami Beach. I primi a soccorrerlo furono il suo compagno, Antonio D'Amico, e l'amico Lázaro Quintana. Venne trasferito al Jackson Memorial Hospital di Miami e poco dopo dichiarato morto. Dell'assassinio fu incolpato Andrew Cunanan, un tossicodipendente, dedito alla prostituzione omosessuale, sospettato di aver assassinato in precedenza altre persone, e per questo da tempo ricercato. Il corpo di Versace fu cremato a Miami e l'urna con le sue ceneri venne deposta nella tomba di famiglia, nella villa sul Lago di Como; in seguito venne spostata nel cimitero di Moltrasio quando la villa fu venduta. Fu Loretta Goggi all'inizio degli anni Ottanta a vestire per prima gli abiti firmati da Versace. Amante della musica lo stilista divenne amico delle rockstar: Madonna fu testimonial di tre campagne pubblicitarie mentre una grande amicizia si instaurò con Elton John e la principessa Diana. Gianni Versace è stato legato fino al momento della morte allo stilista ed ex modello Antonio D'Amico. I due trascorrevano momenti di vacanza, spesso a Miami, nella grande villa degli anni trenta affacciata sull'oceano, Casa Casuarina, acquistata nel 1992 per 10 milioni di dollari e sulla quale Versace investì oltre 33 milioni di dollari per la ristrutturazione.





