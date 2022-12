Linea Verde Discovery, oggi sabato 10 dicembre su Rai1: Federico Quaranta alla scoperta delle Langhe

10 dicembre 2022 a

Oggi in tv, sabato 10 dicembre, appuntamento con Linea Verde Discovery su Rai1 (dalle ore 12,25). Federico Quaranta racconta le Langhe andando alla scoperta di uno dei distretti economici più importanti d’Italia. Un successo, quello delle colline alla destra del Tanaro con Alba come capitale, costruito negli anni e fatto di uomini, prodotti della terra, visioni, intuizioni, rischio e lavoro.

Paesaggi che non possono non affascinare, ingredienti poveri che conquistano le tavole dei cuochi stellati e eccelenze del territorio apprezzate in tutto il mondo. Un viaggio che parte dal racconto della malora dei primi del Novecento, descritta da Beppe Fenoglio, passa attraverso la narrazione delle eccellenze locali e si dipana attraverso la storia dei protagonisti del riscatto. Uomini che cogliendo le potenzialità della terra e le vocazioni di una comunità hanno saputo dar vita ad un modello, un esempio. Le Langhe rappresentano oggi, infatti, luogo d’attrazione per il turismo italiano e mondiale, simbolo di un savoir faire italiano che è sinonimo d’eccellenza. Dal vino al tartufo, dalle nocciole al latte. ingredienti poveri che conquistano le tavole dei cuochi stellati di langa, paesaggi da togliere il fiato.

