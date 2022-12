Samanta Togni, chi è suo marito e il suo primo matrimonio. Le altre relazioni e il successo con Ballando con le stelle

10 dicembre 2022 a

Samanta Togni sta conducendo, insieme all'ex nuotatore Filippo Magnini, la seconda edizione di Per me, trasmissione in onda il sabato mattina su Rai2 (a partire dalle ore 9,30) in cui regalano a persone di tutte le età preziosi spunti per dedicare del tempo di qualità ai propri interessi e al proprio benessere, con consigli utili per tenere un corretto stile di vita.

Ma chi è Togni? Originaria di Terni, 41 anni, deve gran parte della sua notorietà al pubblico della televisione a Ballando con le stelle, show del sabato sera di Rai1 di cui è stata protagonista, come ballerina e insegnante di danza, dal 2005 al 2019 (nel 2016 ha accompagnato al successo l'attore Iago Garcia). Abbandonato il forma di Milly Carlucci ("mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere“ motivò), ha debuttato come conduttrice presentando il Festival di Castrocaro nel 2016. Giurata di un'edizione di Miss Italia, ha poi fatto parte del cast di conduttori de I fatti vostri (2020/2021), Domani è domenica (2021), Leggerissima Estate (2021) e adesso Per me.

Figlia d'arte, i genitori, Sandro Togni e Loredana Camilli, sono due ballerini, a soli tredici anni conquista la finale al Blackpool Dance Festival, il concorso di danza più antico del mondo. Finalista nel Campionato Italiano Classe Internazionale, ottiene il primo posto all'Emassey Ball di Los Angeles, al National e all'Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all'Estoril in Portogallo. Non ancora maggiorenne, si trasferisce negli Stati Uniti dove, insieme al ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy, forma quella che diventa la seconda coppia degli USA. Ha avuto una relazione con Mirko Trappetti, figlio di un imprenditore avicolo ternano, dal quale nel 2001 ha avuto un figlio e con il quale si è poi sposata, separandosi nel 2010. Nello stesso anno ha una breve relazione con l'ex calciatore Stefano Bettarini, con cui ha fatto coppia nella quinta edizione di Ballando con le stelle, e nel 2011 con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso. È stata anche legata all'ex calciatore Christian Panucci. È legata sentimentalmente al chirurgo Mario Russo, col quale è convolata a nozze il 15 febbraio 2020.

