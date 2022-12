Propaganda Live, ospite Guccini stasera in tv 9 dicembre su La7. Reportage sul Mondiale di calcio e sulla Somalia

09 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 9 dicembre, ultima puntata del 2022 di Propaganda Live (La7, dalle ore 21,15), il programma di Diego Bianchi infatti ripartirà a gennaio subito dopo le festività natalizie. Dunque una puntata speciale quella in onda oggi.

Intervista esclusiva a Farah Diba, puntata speciale di Chi l'ha visto? sull'Iran

L'ospite d’eccezione è Francesco Guccini che racconta i suoi 55 anni dall’inizio della sua carriera. E naturalmente ne approfitta per presentare il suo ultimo album Canzoni da intorto. Si tratta del venticinquesimo album in studio, pubblicato il 18 novembre 2022. Guccini spiega che il progetto arriva a dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio da lui realizzato. Il disco, fuori per BMG, è disponibile esclusivamente in formato fisico. Per quanto riguarda il reportage Bianchi ci guiderà ancora all’interno di un particolare percorso social che racconta l’evento dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Ma non mancheranno le testimonianze e le immagini che documentano la notizia politica della settimana, cioè l’annuncio della candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd. Elly Schlein, all’anagrafe Elena Ethel Schlein è una politica italiana, con tripla cittadinanza svizzera e statunitense. Nel corso del programma verrà illustrata la sua linea d’azione in vista del congresso Pd. Francesca Mannocchi ci porta invece in Somalia, tra le migliaia di sfollati assetati e affamati dalla quinta stagione delle piogge che fallisce e avvicina il paese alla carestia. Francesca ha visitato Baidoa, l’epicentro della crisi alimentare e climatica, città dove negli ultimi mesi sono arrivate centinaia di migliaia di persone costretti alla fuga dalla siccità e dalla minaccia terroristica di al Shaabab.

Video su questo argomento Dopo 10 anni torna Francesco Guccini: ecco le mie canzoni snob TMNews

Altro personaggio ospite di Propaganda live del 9 dicembre è il fumettista, illustratore e regista Gipi, all’anagrafe Gianni Pacinotti, che torna in video dopo molto tempo. Gipi spiegherà al pubblico la sua arte: come fumettista, si caratterizza per la sintesi tra l’avventura e il realismo sia di cronaca che di vissuto personale. In studio, accanto a Bianchi ci saranno, inoltre, gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. E poi c’è Andrea Pennacchi che farà vivere un altro momento unico con il suo ultimo monologo dell’anno, mentre nel corso della serata ci sarà un particolare omaggio musicale di Margherita Vicario.

Quarto Grado, i casi Alice Neri e Lilian Resinovich nella trasmissione di Rete4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.