Bice Valori e Paolo Panelli, raccontati dalla figlia Alessandra: chi erano, come sono morti, carriera e vita privata

A Oggi è un altro giorno - salotto del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone - porzione di puntata di venerdì 9 dicembre 2022 in ricordo di Bice Valori e Paolo Panelli in compagnia di Alessandra Panelli, figlia dei due attori.

Maria Bice Valori, per tutti Bice Valori, è stata un'attrice italiana, tra le più amate dal pubblico soprattutto negli anni Sessanta. Si diplomò all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma e nella stessa città conseguì successivamente la laurea in Lettere all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Per quanto riguarda la vita privata, proprio in Accademia Bice ha conosciuto Paolo Panelli, di due anni più anziano e con il quale avrebbe poi instaurato un lungo e proficuo sodalizio sia artistico che affettivo. Dal loro matrimonio del 1952 è nata cinque anni dopo la figlia Alessandra, divenuta anch'essa attrice, oltre che regista e docente. Nel 1964 ha preso parte al celeberrimo sceneggiato Rai Il giornalino di Gian Burrasca sceneggiato e diretto da Lina Wertmüller, dove interpretò la tirannica direttrice del collegio in cui viene mandato il protagonista interpretato da Rita Pavone. Questa sua interpretazione fu molto curiosa poiché l'attrice impersonò una donna di bassissima statura, e dovette perciò recitare sempre in ginocchio. E' stata una brillante ed ironica intrattenitrice in famosi varietà anche negli anni seguenti, come Doppia coppia (1969-1970), in cui si segnalava soprattutto per l'esilarante siparietto del personaggio della centralinista spoletina della Rai, rimasto ancora nella memoria del pubblico, Speciale per noi (1971), insieme a Paolo Panelli, Aldo Fabrizi e Ave Ninchi. Notevoli e acclamate le sue partecipazioni alle commedie musicali firmate ancora da Garinei e Giovannini, tra cui Rugantino (1962), con Nino Manfredi e Aldo Fabrizi (grandissimo successo, rappresentato anche in America), e le due fortunate produzioni, cui prese parte anche il marito Paolo Panelli, Aggiungi un posto a tavola (1975) e Accendiamo la lampada (1979). Bice Valori è morta nel 1980, cinque mesi dopo il fratello Michele e a soli 52 anni di età, per le conseguenze di un tumore.

Paolo Panelli, anche lui romano, è morto nella capitale nel 1997 in conseguenza a un edema polmonare all'età di 72 anni. Nel 1959 vinse il Microfono d'Argento come miglior personaggio televisivo dell'anno per la conduzione di una storica edizione di Canzonissima, assieme a Delia Scala e Nino Manfredi. Dello stesso programma condusse anche l'edizione del 1968 insieme a Mina e a Walter Chiari. Lavorò a fianco della moglie, l'attrice brillante Bice Valori, e con lei fu il protagonista di innumerevoli trasmissioni televisive sin dal 1952, anno in cui i due attori si sposarono, fino alla morte di lei, nel 1980; tra queste vanno ricordate Pep - Piccola Enciclopedia Panelli del 1963, Speciale per noi del 1971 e Ma che sera del 1978. Terminò la propria carriera nelle due stagioni (1995 e 1996) del telefilm Pazza famiglia di Enrico Montesano.

