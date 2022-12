Quarto Grado, stasera in tv 9 dicembre su Rete4: i casi Alice Neri e Lilian Resinovich

09 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 9 dicembre, nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in onda su Rete4 dalle ore 21,20. Come sempre in primo piano i principali casi di cronaca nera che hanno registrato l'interesse pubblico nelle ultime settimane.

Video su questo argomento Santi Francesi, trionfo a X-Factor: che festa con gli altri finalisti | Video





La trasmissione apre con il caso di Alice Neri, 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua macchina. Sono ancora tanti i punti oscuri che non tornano: dove si è recata dopo l’aperitivo con un collega? Aveva un appuntamento con qualcuno che l’ha tradita? E, ancora, a chi ha inviato il suo ultimo messaggio?

Santi Francesi, la band favorita del talent musicale di Sky





Al centro della puntata anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. Dopo aver ascoltato il marito Sebastiano Visintin, in Procura è stato interrogato anche l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin, che non crede al suicidio della donna e dichiara: "è stata assassinata".

Video su questo argomento Ambra canta e balla il suo pezzo cult T'appartengo a X-Factor, pubblico e giudici in delirio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.