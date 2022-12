Piazzapulita, stasera giovedì 8 dicembre su La7. Le anticipazioni

08 dicembre 2022 a

Si annuncia particolarmente intensa la puntata di Piazzapulita, in programma stasera in tv, giovedì 8 dicembre, sulle frequenze di La7 a partire dalle ore 21.15. Il programma condotto da Corrado Formigli, infatti, tornerà a occuparsi del Covid, delle chiusure mancate e dell'inerzia delle autorità. Un balzo indietro fino a marzo 2020 per cercare di comprendere quante vite si sarebbero potute salvare in Valseriana se le decisioni fossero state diverse. Perché l’attesa? Chi decise di rimandare le chiusure? Non si parlerà soltanto della pandemia. Sotto la lente di ingrandimento la nuova riforma della giustizia che è stata proposta dal ministro Carlo Nordio e le modifiche che saranno apportate al Reddito di cittadinanza. Come tutti i giovedì numerosi e autorevoli gli ospiti in studio: lo scrittore Gianrico Carofiglio; la professoressa dell’Università di Torino, Elsa Fornero; il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri; l’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo; il fisico epidemiologo della Northeastern University di Boston, Alessandro Vespignani; l’ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Giulio Gallera; Pierfrancesco Majorino (Pd); Elena Bonetti (Italia Viva); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Mario Calabresi ed Emiliano Fittipaldi. Come in tutte le puntate lo scrittore Stefano Massini proporrà uno dei suoi racconti. Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Il produttore esecutivo è Giovanna Canosa. Curatore per La7 Francesco Del Gratta. E' considerato uno dei talk di punta dell'emittente.

