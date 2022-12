Beatrice Quinta, chi è la cantante che ha fatto perdere la testa a Rkomi e Morgan: "Ho tante cose da dire, lo voglio fare tette al vento"

08 dicembre 2022 a

Beatrice Quinta è la rivelazione di X-Factor 2022 e nella finalissima di questa sedicesima edizione del talent musicale in onda su Sky rappresenta la variabile impazzita che potrebbe essere capace di completare il ribaltone (la band Santi Francesi è la favorita sin dalla prima puntata). Fa parte del team di Dargen D'Amico dopo essere passata alla prima audizione con tre sì su quattro.

Ma chi è la concorrente di X-Factor? All'anagrafe Beatrice Maria Visconti, è nata a Palermo, ha 23 anni e da tempo vive a Milano, città scelta per sfondare nel mondo della musica, sua passione sin da bambina. Cresciuta ascoltando David Bowie e i Depeche Mode, si ispira a Britney Spears e Lady Gaga. Nel suo cammino a X-Factor ha stupito tutti dimostrando di aver una grande voglia di arrivare e anche una notevole carica sexy, tutto all'insegna di look molto audaci. Superbo il duetto in semifinale inscenato con Morgan, un'esibizione trascinante - sulle note di La crisi dei Bluvertigo - in cui ha indossato un tailleur tigrato abbinato a un reggiseno insolito: due stelle marine d'oro sui capezzoli. Il suo inedito è intitolato Se$$o mentre una delle cover più apprezzate è stata Fiori di rosa, fiori di pesco rielaborata in chiave elettro-dance.

Per alcuni giorni è diventato virale il video in cui Beatrice Quinta, dopo l'esibizione proprio della cover di Battisti, incassava una sorta di dichiarazione da parte di Rkomi, altro giudice del talent. "Mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti: per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo" disse Rkomi tra il serio e il faceto. "Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda. Anche se io sono una fan delle posizioni scomode…" la risposta pronta di Beatrice. Che avrebbe potuto cavalcare quello che poi è sembrata una gag, ma il perché non lo ha fatto lo ha raccontato a Rolling Stone: "Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice e artista e non perché Rkomi mi vuole scopare o meno. Tutti avrebbero pensato che di puntata in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con Mirko. Tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra da quello. E se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli a Dargen". Anche Morgan ha subito il fascino di Beatrice: "Che figa" esclamò dopo il duetto". Lei ha poi messo il carico sempre su Rolling Stone: "Ho tante cose da dire e lo voglio fare con le tette al vento".

