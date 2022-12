X-Factor, chi sono i finalisti: stasera in tv 8 dicembre su Sky Uno, scaletta e ospiti

08 dicembre 2022 a

a

a

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti di X-Factor, stasera in tv su Sky Uno, con la finale della sedicesima edizione del talent musicale (appuntamento dalle ore 21,15 in diretta dal Forum di Assago, in streaming su Now). Sono rimasti in quattro a contendersi la vittoria: Beatrice Quinta (team Dargen D'Amico), Linda (team Fedez), Santi Francesi (team Rkomi) e Tropea (team Ambra). Pe i bookmakers i favoritissimi sono Santi Francesi (quotati a 1,55) ma occhio a Beatrice vera rivelazione (puntata dopo puntata quotata 13 ora è data a 1,95).

Francesca Michielin, la terapia dopo il successo, le difficoltà del lockdown e le storie d'amore complicate

A proclamare il vincitore sarà Francesca Michielin, conduttrice di quest’anno, che terrà le redini di una serata emozionante, una cavalcata che porterà all’annuncio del vincitore. Ospiti saranno i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. Ad intervallare la tensione della gara, ci saranno le esibizioni di tutti e quattro i giudici con una serie di performance speciali pensate per il palco della Finale. Fedez presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo Crisi di Stato, in uscita proprio subito dopo la finale, a mezzanotte.

Dargen D'Amico, dal successo di Sanremo a giudice di X-Factor

La serata sarà divisa in tre manche, e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. La prima manche si svilupperà con quattro duetti, e vedrà protagonisti i concorrenti finalisti affiancati ognuno proprio da Francesca Michielin. La seconda sarà il best of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane; l’ultima manche, la finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022.

Ambra, frecciata ad Allegri: “Mesi di psicoterapia a causa del mio ultimo ex”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.