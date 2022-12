Alexia, chi è il marito super vip: il successo con la musica dance e a Sanremo

08 dicembre 2022 a

Alexia ospite di Oggi è un altro giorno. Nel programma di Rai1 la cantautrice e compositrice presenta il suo ultimo disco My Xmas, primo suo album natalizio. Si tratta di un ritorno dopo cinque anni dall'ultimo suo lavoro per quella che è ormai una carriera trentennale in cui ha venduto oltre 6 milioni di dischi (quattro singoli hanno raggiunto il primo posto in classifica).

Paola Saluzzi, Alexia e Mario Calabresi a Oggi è un altro giorno

Ma chi è Alexia? All'anagrafe Alessia Aquilani, è originaria di Arcola (La Spezia) e ha 55 anni. La sua esplosione avvenne negli anni Novanta quando da tutti era considerata la regina della musica dance. Voce potente e grintosa ha esordito in inglese ottenendo successo planetario con i brani Summer Is Crazy, Uh la la la, The Music I Like e Goodbye, dominando le classifiche d'Europa. Negli anni Duemila la svolta pop e soul. Ha partecipato a nove edizioni consecutive del Festivalbar (record) e a quattro Festival di Sanremo (vinto nel 2003 con il brano Per dire no e collezionando anche due secondi posti e un quarto). Numerose le collaborazioni: da Ice MC ad Achille Lauro passando per Gianni Morandi e Renato Zero.

Sentimentalmente è legata ad Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani da parte di madre e trisnipote di Gianni Agnelli da parte di padre, sposato nel 2005. Dalla loro unione sono nate due figlie. Alexia è cugina del calciatore Alberto Aquilani.

