Paola Saluzzi, chi è il marito Gabriele Romagnoli e il matrimonio a New York durante una vacanza

Paola Saluzzi ospite di Oggi è un altro giorno, oggi giovedì 8 dicembre, il salotto del primo pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. La giornalista e conduttrice ha sposato Gabriele Romagnoli, ex direttore di Raisport dal 2016 al 2018.

Ma chi è Saluzzi? Nata a Roma, ha 58 anni è nel mondo televisivo è conosciuta anche per la sua caratteristica capigliatura, una nuvola di ricci rossi. Ha esordito in tv in Rai nel 1987 nella trasmissione Viaggio intorno all'uomo di Sergio Zavoli. Successivamente è inviata di Sereno Variabile. Poi si specializza nello sport collaborando ai telegiornali sportivi di Telemontecarlo (inviata alle Olimpiadi di Barcellona del 1992). Giornalista professionista dal 1991, ha poi partecipato a Il grande gioco dell'oca di Jocelyn e alla sitcom Casa Vianello. Nel 1998 torna in Rai e presenta Unomattina estate e poi, per tre stagioni, Unomattina (con Luca Giurato). Tra il 2002 e il 2003 conduce su Rai2 I fatti vostri. Dal 2009 al 2016 ha presentato Sky TG 24 Pomeriggio.

Saluzzi ha avuto un primo matrimonio durato undici anni, con un medico. Poi nel febbraio 2015 ha annunciato di aver sposato Romagnoli il 25 agosto 2014, conosciuto a New York un anno prima. "Quando senti che una cosa è giusta bisogna farla. Eravamo lì in vacanza, abbiamo detto: sposiamoci. Le nozze sono state al municipio di New York, il City Clerk, con un solo amico come testimone e in mezzo a tante altre coppie di ogni età. Poi il passaggio al consolato italiano per la regolarizzazione dell’atto" ha rivelato Saluzzi intervistata dal settimanale Oggi.

