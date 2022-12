Point Break 2015, stasera in tv giovedì 8 dicembre film su Italia 1. La trama

08 dicembre 2022 a

Point Break 2015. Serata dedicata al cinema su Italia 1, stasera giovedì 8 dicembre. Remake del thriller mozzafiato, produzione del 2015 (Usa, Germania e Cina), regia a cura di Ericson Core. Nel cast Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Ray Winstone. La trama. Torna l'agente Fbi Johnny Utah che, per sgominare una gang di ladri spericolati, cercherà di infiltrarsi tra loro. Quando finalmente conoscerà il capo Bodhi, inizierà il drammatico gioco del gatto con il topo. Ma stavolta la sfida non sarà solo sulle tavole da surf, bensì in tutti gli sport estremi e con un colpo di scena finale.

