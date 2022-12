The Terminal, stasera in tv giovedì 8 dicembre film su Rete 4. La trama

08 dicembre 2022 a

a

a

The Terminal. Stasera in tv, giovedì 8 dicembre, su Rete 4 un grande classico del cinema americano. Il film è basato su una storia vera. Genere romantico, produzione americana del 2004, regia a duca di Steven Spielberg. Cast d'eccezione: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Zoe Saldana, Chi McBride, Diego Luna, Barry Henley, Kumar Pallana. La pellicola racconta la storia di un episodio accaduto realmente. Un uomo sbarca all'aeroporto di New York, ma a causa del colpo di stato che è avvenuto nel suo paese e delle conseguenze diplomatiche che ha generato, è costretto a vivere nell'aeroporto, cosa ovviamente per niente semplice.

A Che c'è di nuovo si parla di manovra, calcio, giustizia e cenone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.