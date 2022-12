Incastrati, stasera in tv giovedì 8 dicembre su Canale 5. La trama

08 dicembre 2022 a

a

a

Per la seconda serata consecutiva, stasera giovedì 8 dicembre su Canale 5, è in programmazione Incastrati, la miniserie firmata da Ficarra & Picone. Racconta la storia di due amici che restano coinvolti in un omicidio perché capitano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Fiction caratterizzata da giallo e comicità, come nello stile dei due attori. Complessivamente sei puntate. La prime tre sono già andate in onda, la altre vengono trasmesse stasera. Diamo uno sguardo alla trama. Nel quarto episodio Padre Santissimo, una volta scoperto il legame fra Salvo, Valentino e il vicequestore Agata Scalia, decide di tenerli in vita e di sfruttarli per carpire informazioni e novità sulle indagini. Il giorno dopo i due accompagnano Agata in commissariato e Valentino viene riconosciuto. Nel quinto episodio per i due amici le cose si mettono ancora peggio e finiscono in cella. Ma Salvo ha una folle idea: propone al Procuratore che vengano rilasciati per permettere loro di infiltrarsi nella cosca e far catturare Padre Santissimo. Nell'ultima puntata si susseguono i colpi di scena: l'operazione sotto copertura non finisce bene e Agata deve affrontare una folle corsa contro il tempo per salvare la vita a Salvo e Valentino.

La partita della vita di Brian Banks

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.