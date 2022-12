Diversi come due gocce d'acqua, film stasera in tv giovedì 8 dicembre su Rai 1. La trama

08 dicembre 2022 a

Purché finisca bene torna su Rai 1 stasera 8 dicembre. E' in programmazione la prima delle quattro commedie italiana della mini rassegna, arrivata alla sua sesta edizione. Il film si intitola Diversi come due gocce d’acqua, regia di Luca Lucini. Nel cast Alessio Lapice e Chiara Celotto. Diamo uno sguardo alla trama. Gaetano è un ragazzo che appartiene alla ricca famiglia Heglen. E' in procinto di salutare i suoi parenti e gli amici: sta per partire dalla sua Napoli in direzione Francoforte per motivi di lavoro. Ma prima di lasciare la sua città investe Sharon. Per una serie di circostanze, sarà costretto a sostituirla nei due suoi umili lavoro: cameriera in un ristorante e inserviente al mercato del pesce. I due giovani sono lontanissimi sul fronte sociale e anche caratteriale, ma non mancano i sussulti del cuore. La rassegna Purché finisca bene è stata inaugurata nel 2014 e torna oggi in prima serata sul principale canale della televisione di Stato.

