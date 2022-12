Brian Banks, la partita della vita: stasera giovedì 8 dicembre film su Rai 3

08 dicembre 2022 a

Brian Banks – La partita della vita. E' il titolo del film in programma stasera in tv, giovedì 8 dicembre, su Rai 3, inizio alle ore 21.20. La pellicola si basa su una storia vera. Il giocatore di football americano Brian Banks, in libertà vigilata, è costretto a indossare un braccialetto elettronico che gli impedisce di militare nella propria squadra. Condannato quando aveva solo 17 anni per uno stupro mai commesso, l'uomo, che vive in California con la madre, fatica ora a reinserirsi nella società, a causa del peso del suo passato. La vita di Banks prende una svolta quando si avvicina al California Innocence Project, un’organizzazione no-profit che offre servizi legali pro-bono per cause come la sua. Grazie al sostegno del fondatore dell’istituzione, che prende a cuore il suo caso, l’ex promessa del football inizia così una dura battaglia legale con lo scopo di provare la sua innocenza, ripulire il suo nome e realizzare finalmente il sogno di giocare da professionista. Nel cast Aldis Hodge, Greg Kinnear e Melanie Liburd.

