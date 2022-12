Oggi è un altro giorno, giovedì 8 dicembre su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

08 dicembre 2022 a

a

a

Oggi è un altro giorno va in onda nonostante la festività dell'8 dicembre. Appuntamento alle ore 14.05 con Serena Bortone e i suoi ospiti. La prima intervista vede protagonista Paola Saluzzi, conduttrice televisiva e giornalista. Poi è la volta della cantante Alexia che presenta un disco di canzoni di Natale. Quindi, il giornalista e scrittore Mario Calabresi, in libreria con il suo ultimo volume "Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere". Naturalmente non mancheranno gli ospiti fissi che in tutte le puntate affiancano la conduttrice di quello che è il programma più seguito della televisione nel primo pomeriggio.

Heather Parisi si racconta a Mi casa es tu casa: la vita e il successo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.