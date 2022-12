Sam Ryder e le lasagne di Cristiano Malgioglio: da Tik Tok al successo internazionale

07 dicembre 2022 a

Si chiama Sam Ryder e il grande pubblico l'ha conosciuto per la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest di Torino, in rappresentanza del Regno Unito. Il cantante ha ottenuto il successo in particolare grazie ai suoi video su Tik Tok che lo portarono persino a cantare al cospetto della regina Elisabetta. Il secondo posto all'Eurovision lo ha consacrato come artista internazionale. Ma in quell'occasione brillarono gli occhi anche a Cristiano Malgioglio, che era il commentatore della serata e lo invitò più volte a mangiare le lasagne a casa sua, sogno che potrebbe concretizzarsi stasera nella prima puntata di Mi casa es tu casa (Rai 2), programma che vede alla conduzione lo stesso Malgioglio. Sam Ryder (@samhairwolfryder) su Tik Tok ha collezionato oltre 50 milioni di visualizzazioni e conta più di 7 milioni di like. Alla vigilia del suo tour, stasera la tappa italiana proprio ospite di Cristiano Malgioglio. Spunterà la lasagna?

