Heather Parisi, l'infanzia senza papà, la sorellastra, poi il successo e quattro figli

Stasera mercoledì 7 dicembre, Heather Parisi sarà l'ospite principale della prima puntata di Mi casa es tu casa, il nuovo programma condotto da Cristiano Malgioglio su Rai 2. Forse le generazioni più giovani non conoscono bene quella che a lungo è stata una vera e propria regina della televisione italiana. Nata a Hollywood il 27 gennaio 1960, ha origini italiane: il nonno Frank Parisi era di Terravecchia, in provincia di Cosenza. Da bambina la sua vita familiare non è stata semplice. I genitori si sono separati quando lei aveva appena un anno e ha rivisto il padre quando ne aveva 28. Nel frattempo la mamma si è legata con un altro uomo ed è nata Tiffany, la sorellastra di Heather. Aveva solo 13 anni quando si è trasferita a San Francisco, a 15 era a New York per studiare con l'American Ballett. A 18, in vacanza in Italia, fu notata dal coreografo Franco Miseria che la presentò a Pippo Baudo. Dopo la prima apparizione televisiva del 1979 nella trasmissione Apriti Sabato e la partecipazione al varietà Luna Park, iniziò la sua lunga carriera da prima ballerina e cantante nelle più importanti trasmissioni italiane. Ha cantato e inciso diversi dischi e recitato anche in due film, Grandi magazzini di Castellano e Pipolo (1986) e Sogno di una notte di mezza estate di Michael Hoffman (1999). E' stata anche regista e si è esibita sui palcoscenici dei teatri. Heather Parisi ha quattro figli. Dal matrimonio con Giorgio Manenti è nata Rebecca Jewel. Jacqueline Luna, invece, è figlia di una relazione con l’ortopedico Giovanni di Giacono. La showgirl ha poi sposato Umberto Maria Anzolin e nel 2010 ha avuto due gemelli all’età di 50 anni: Dylan ed Elizabeth.

Mi casa es tu casa, Cristiano Malgioglio e le confessioni di Heather Parisi

