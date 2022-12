Controcorrente, stasera in tv mercoledì 7 dicembre su Rete 4. Le anticipazioni

07 dicembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 7 dicembre, su Rete 4 nuova puntata di Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili. La manovra sarà il principale argomento della puntata che si concentrerà in particolare su due aspetti: l'uso dei contanti e quello del pos. Dopo giorni di polemiche, non è ancora chiaro quali saranno i limiti dei provvedimenti annunciati dal governo Meloni e ovviamente impazza la polemica. Ma si parlerà anche del capitolo giustizia e dello scontro tra il ministro Carlo Nordio e l'Associazione nazionale magistrati. Anche in questo caso c'è un aspetto scottante che sta infuocando il confronto: le possibili novità sul fronte delle intercettazioni. Come sempre non mancherà un approfondimento sui temi internazionali, in particolare la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Il conflitto non sembra affatto vicino a una svolta pacifica, anzi. Le ultime dichiarazioni di Vladimir Putin secondo cui aumentano le probabilità di un conflitto nucleare, alzano ulteriormente la tensione. Anche nella puntata di questa sera, numerosi e autorevoli ospiti in studio.

