Incastrati, stasera mercoledì 7 dicembre su Canale 5 la serie firmata Ficarra & Picone

Il titolo è Incastrati. Commedia in sei episodi su Canale 5 stasera mercoledì 7 dicembre e domani giovedì 8 dicembre. Scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia. Comicità e genere crime nella produzione che racconta la storia di due amici che si ritrovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si innescano poi malintesi e colpi di scena che causano situazioni irreali. Ovviamente dominano il linguaggio e l'ironia di Ficarra & Picone che una volta fuggiti dalla scena dell'omicidio, finiscono sempre più nei guai a causa di un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia. Oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, nel cast troviamo Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla, Domenico Centamore, Sergio Friscia, Leo Gullotta e Filippo Luna.

