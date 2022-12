Italia 1970, storia di un colpo di stato: stasera in tv mercoledì 7 dicembre su La7

07 dicembre 2022 a

Italia 1970, storia di un colpo di stato. E' il titolo della puntata di Atlantide in onda stasera in tv, mercoledì 7 dicembre, su La7, inizio alle ore 21.15. Andrea Purgatori ricostruisce la drammatica notte del 7 dicembre di 52 anni, quando l'ancora fragile democrazia italiana rischiò di essere azzerata da un golpe organizzato dall’ex comandante della X Mas, Junio Valerio Borghese, insieme a migliaia di neofascisti delle principali organizzazioni della destra eversiva. Chi pensa che si trattò soltanto di un gioco, sbaglia. Il colpo di stato fu fermato mentre era già in corso e il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, stava per essere arrestato così come altri politici e sindacalisti. Atlantide ripercorre quelle ore difficili, insieme alla ricostruzione della rocambolesca fuga dall’ospedale del Celio del colonnello delle SS Herbert Kappler, che non scappò nascosto in una valigia ma con la copertura dei servizi segreti. Annunciata la testimonianza esclusiva di un importantissimo dirigente di Avanguardia Nazionale che quella notte era in campo. Durante il programma gli interventi del giudice Guido Salvini e dello storico Mirco Dondi. Come in tutte le puntate di Atlantide non mancherà la vignetta di Mauro Biani.

