Mi casa es tu casa, stasera mercoledì 7 dicembre in tv su Rai 2 esordio di Cristiano Malgioglio alla conduzione

Ci siamo. Stasera in tv, mercoledì 7 dicembre, su Rai 2 primo appuntamento con l'atteso programma Mi casa es tu casa, che vede alla conduzione Cristiano Malgioglio. E' la prima di cinque puntate della trasmissione che da giorni viene pubblicizzata e rilanciata sulle reti Rai. Artisti nazionali e internazionali, entreranno insieme ai telespettatori in una atmosfera che la Rai annuncia come "divertente, emozionante e irresistibilmente almodovariana”. Mi casa es tu casa- spiega sempre la Rai - è il programma che segna il debutto alla conduzione di Malgioglio, che aprirà letteralmente le porte di casa. La dimensione domestica e informale del programma permetterà di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche. Si inizia stasera alle 21.20. L'ospite è Heather Parisi che con Malgioglio trascorrerà una giornata insieme, ripercorrendo la sua carriera. Sarà l'occasione per scoprire anche alcuni inediti dell'ex showgirl. L'ospite internazionale della puntata sarà il cantante inglese Sam Ryder, secondo classificato dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest con “Space Man”, che sarà protagonista a casa di Cristiano di un momento molto particolare.

